Dicembre mese di sonore bocciature e contestazioni

molte donne ma anche papà in difesa del punto nascita dell'ondoli

Il 4 dicembre l’Italia boccia con il 58% di “NO” la proposta di riforma costituzionale presentata da Matteo Renzi. È la fine del suo Governo. Al suo posto viene nominato Paolo Gentiloni. Anche nella nostra provincia la bocciatura è senza appello

(LEGGI QUI)

Il grande terremoto a livello politico apre un mese caratterizzato da incidenti, soprattutto ferroviari con la macchina che il 20 dicembre finisce sui binari a Somma (LEGGI QUI) piuttosto che l’autoarticolato travolto da un treno a Ternate (LEGGI QUI) o i due ragazzi investiti da un convoglio a Rho (LEGGI QUI).

La cronaca deve riportare tristi incidenti automobilistici, come quello del ciclista travolto dal camion in una rotonda a Gallarate (LEGGI QUI), o quello dell’anziana donna morta alla guida della sua auto finita contro un muro a Cavaria (LEGGI QUI). Anche sul lavoro si registra una vittima: a Lonate Ceppino un giardiniere travolto dal cestello elevatore ( LEGGI QUI).

Non mancano le contestazioni, anche clamorose, come quella organizzata da mamme o future madri scese in strada in difesa dell‘ospedale di Angera e del suo punto nascita chiuso improvvisamente insieme alla pediatria (LEGGI QUI).

Polemiche e critiche solleva l’improvvisa chiusura della frontiera decisa dalla Guardia di Confine ticinese dopo una rapina alla Raiffeisen: rimangono coinvolte anche centinaia di frontalieri bloccati in coda per ore (LEGGI QUI).

E nel mese dei regali e delle feste risaltano le storie di truffe di grandi o piccole dimensioni, dalla “truffa del resto” un meccanismo messo a punto da due uomini (LEGGI QUI) alla storia di Luca derubato in centro a Gallarate ( LEGGI QUI), e di sfruttamenti sanzionati dai carabinieri, come nel locale di Cassano Magnago (LEGGI QUI).

Tutta l’Europa piomba di nuovo nella paura. Dopo il tragico attacco di Nizza, dalla Germania arriva la notizia di un nuovo gravissimo attentato. La fuga dell’attentatore finisce a Sesto San Giovanni (LEGGI QUI).

Ma il Natale arriva e la casa del signor Lino a Leggiuno riporta serenità e gioia (LEGGI QUI)