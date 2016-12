Dieci chili di cocaina sequestrati a Malpensa

Maxisequestro di droga a Malpensa: dieci chili di cocaina sono stati recuperati da Agenzia delle Dogane e Guardia di Finanza.

La droga – per la precisione 10.200 grammi – è stata introdotta in Italia per via aerea da un passeggero di nazionalità peruviana, giunto allo scalo di Malpensa con un volo proveniente dal Brasile via Madrid (Spagna). Curioso, anche se non inedito, il metodo usato dal corriere: la cocaina era nascosta, sotto forma di materiale resinoso di colore grigio, nell’intelaiatura del bagaglio.

L’uomo è stato arrestato e denunciato alla competente Procura della Repubblica, quella di Busto Arsizio, che ogni anno gestisce decine di casi simili .