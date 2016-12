Dieci chilometri di luci per la casa di Natale nel bosco

Eventi

Oltre dieci chilometri di luci per la casa di Natale nei boschi di Locate Varesino. L’attrazione è una semplice villa di proprietà di una famiglia che da qualche anno ha avviato questa tradizione: illuminare la propria casa per le festività natalizie, ogni anno in maniera diversa, e aprirla al pubblico, tutte le sere, accogliendo direttamente i visitatori all’ingresso del bosco, in via dei Ronchi.

Galleria fotografica La casa di Natale nel bosco 4 di 6

L’abitazione è facilmente accessibile dalla Statale Varesina, dal semaforo vicino al Municipio. Oltrepassando il passaggio a livello si arriva poi al parcheggio messo a disposizione dei visitatori per poter accedere alla villa illuminata. Tutte le sere dalle 17.30 circa.