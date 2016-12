Dna per le cacche di cane. Bortoluzzi: «Varese copi Malnate»

La notizia di qualche giorno fa sulla decisione del Comune di Malnate di organizzare un archivio del Dna per punire i padroni incivili che non raccolgono i bisogni dei propri cani sta raccogliendo consenso.

Il presidente dell’associazione “Amici della Terra” Arturo Bortoluzzi ha invitato l’amministrazione di Varese a copiare quella malnatese.

Bortoluzzi ha così inviato una lettera al Comune di Varese:

Egregi Signori,

in relazione alla lettera inviata oggi stesso a voi per conoscenza in cui riportavamo la iniziativa assolutamente imitabile portata in avanti dal Comune di Malnate (contrasto all’inciviltà e creazione di una banca dati efficiente), chiediamo possiate cortesemente organizzare una riunione con noi invitando anche il Sindaco di Malnate.

Esportando la buona pratica, si potrebbe fare un’iniziativa efficace ed efficiente.

Potrebbe convocare un solo incontro l’Assessore alla Tutela ambientale del Comune di Varese.