Donna investita vicino alle Poste

Una donna di 33 anni è stata investita ed è rimasta ferita a Gallarate, in via Amerigo Vespucci, alle porte del quartiere di Cedrate, vicino alle poste centrali.

(foto d’archivio)

È successo intorno alle 8.45, sul posto è intervenuto il 118 con ambulanza e auto medica: la donna è stata portata in ospedale a Legnano, in codice giallo (con ferite agli arti, ma non in pericolo di vita, era cosciente). Sul posto anche la Polizia Locale per i necessari rilievi.