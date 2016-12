Foto varie

Un Natale triste per molti sestesi. È morto Luigi Besozzi, sindaco a Sesto Calende dal 1949 al 1960, poi dal 1975 al 1980 e ancora dal 1990 al 1992.

Besozzi era un giovane operaio della SIAI quando dal 1944 entrò a far parte delle formazioni partigiane Garibaldi dell’Ossola guidate da Moscatelli. Successivamente è stato membro del Partito Comunista ed ha ricoperto la carica di segretario di sezione.

È stato anche consigliere provinciale dal 1980 al 1985 e ha seduto in consiglio Comunale dal 1946 al 1995.

I funerali in forma civile avranno luogo mercoledì alle 15 partendo dal comune

Il ricordo di Roberto Caielli

Per me personalmente è stato come un padre, in molti sensi. Non ho molte parole da dire ora, avremo modo di ricordarlo nel modo giusto, come giovane antifascista, partigiano, sindaco, consigliere comunale, segretario di sezione e tante altre cose ma lo ricorderemo soprattutto per la sua umanità, la sua disponibilità il suo senso della misura. Faccio mie le parole di Emilio “Un Natale triste. Siamo in tanti che grazie a lui abbiamo qualche cosa di positivo dentro di noi.”