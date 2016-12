È stato un altro anno caldissimo

Le rilevazioni sulla temperatura registrata nel 2016 dal Centro Geofisico Prealpino confermano l’inesorabile crescita delle rilevazioni con un’annata al quinto posto tra le più calde registrate dal 1967 con una media di 13,9 gradi centigradi.

Dati che confermano, come rilevano gli esperti dell’osservatorio, la tendenza al riscaldamento di 0.44° ogni 10 anni, ovvero 2,3°C a partire dal 1967.

L’anno meteorologico 2016 ha fatto registrare temperature sopra la media in tutte le stagioni, eccetto nel mesi di maggio e ottobre che sono stati un poco al di sotto della norma.

Gli anni più caldi a Varese sono stati finora nell’ordine: il 2015 con 14,4°C, seguito dal 2003 con 14,16°C, dal 2014 con 14,12°C e dal 2011 con 14,10°. Con l’eccezione del 2010 che fu piuttosto fresco con una media di 12,7°.

L’inverno del 2016 è risultato il quarto più caldo degli ultimi 50 anni grazie al tepore di dicembre (il terzo più caldo) e fine gennaio (la merla è stata la seconda più calda di sempre) e alle correnti meridionali che hanno portato abbondanti piogge in febbraio.

La primavera è stata molto variabile, con il mese di aprile terzo più caldo ma ultima neve a Campo dei Fiori ancora il primo maggio. Giugno è stato fresco con forti temporali fino al giorno 20, tanto che il Lario è esondato a Como. Anche a luglio numerosi temporali hanno interrotto i periodi di calura. L’unica ondata di calore si è verificata alla fine di agosto e si è prolungata nel mese di settembre che risulta il secondo più caldo oltre che poco piovoso. Novembre, mitigato da correnti di scirocco nella terza decade, chiude il quinto autunno più caldo.

E’ stato stabilito un solo record assoluto, per la temperatura media della prima decade di settembre che con 24.1°C superando di un grado il record precedente del 1997.

Come spiega nel dettaglio il report sulla temperatura media annuale redatto dal Centro Geofisico Prealpino:

La decade più calda del 2016 è stata la prima di luglio (temperatura media 25.9°C) ma la più notevole è stata la prima di settembre che ha fatto registrare ben 24.1°C, la più alta di sempre per il periodo. Il record della decade più calda in assoluto è stato stabilito nella seconda di luglio del 2015 con 29,1°C.

La decade più fredda (+2,8°C la temperatura media) si è verificata all’inizio di gennaio, ben 6°C più calda del record di freddo del 2012, quando all’inizio di febbraio, il termometro aveva oscillato attorno a -3,8°C. Normalmente la decade più fredda cade proprio all’inizio di Gennaio mentre la più calda alla fine di Luglio.

La temperatura più bassa dell’anno meteorologico a Varese è stata toccata nella notte del 21 gennaio con -5,5°C. Il record assoluto di -12.5°C del Gennaio 1985, sfiorato nuovamente nel febbraio 2012, resta quest’anno molto lontano.

A Campo dei Fiori la minima più bassa è stata il 18 gennaio con -8,6°C, ben più alta del record di -17,5° registrato nel 1986. Da notare che in dicembre 2015 a Campo dei Fiori la temperatura non è mai scesa sotto lo zero eccetto che nei giorni 30 e 31. Il giorno più caldo è stato il 9 luglio, in cui si sono misurate temperature massime di 34°C a Varese, 36°C a Tradate e Saronno. Il calore si è fatto sentire anche nelle valli con 32,3°C a Ganna. A Campo dei Fiori invece quest’anno non si sono raggiunti i 30°C, con la massima del 9 luglio che si è fermata a 28,9°C. Le giornate di calura del 2016 sono state frequentemente interrotte da temporali nel mese di luglio. L’unica ondata di calore si è prolungata dalla fine di agosto al mese di settembre ma si è fatta maggiormente sentire in quota con zero termico frequentemente oltre 4000m. Le massime assolute quest’anno non si sono dunque avvicinate ai record di Varese del 1983 (36.5°) e del 2003 e 2006 (36.0°) e di Campo dei Fiori (33° del luglio 2006).

Nel corso dell’estate i giorni con temperatura superiore a 30°C sono stati 21 (44 furono nel 2015 e 56 nel 2003) e solo 3 hanno superato i 33°C (furono 19 nel 2015). La temperatura minima più alta si è registrata il giorno 8 luglio con 23.0°C a Varese . Il record risale al 2015 con 25.5°C.