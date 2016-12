Elicotteri senza pilota, Leonardo compra la Sistemi dinamici spa

hero elicottero leggero con pilotaggio remoto

Leonardo-Finmeccanica, con l’acquisto del 60% del capitale da IDS spa, controlla la Sistemi Dinamici spa, società nata nel 2006 con una vocazione per le tecnologie elicotteristiche d’avanguardia e con sede a Pisa. L’operazione rafforza ulteriormente l’impegno di Leonardo nel settore “unmanned” (senza equipaggio) grazie all’acquisizione del programma relativo al nuovo elicottero leggero a pilotaggio remoto SD-150 “Hero” (foto), velivolo a pilotaggio remoto ideale per numerose applicazioni in ambito civile e governativo.

Leonardo amplia così il portafoglio di elicotteri “unmanned” che già include il più grande SW-4 Solo e consolida le sue capacità come integratore di sistemi, comprendenti tanto le piattaforme quanto equipaggiamenti e sensori.

Mauro Moretti, amministratore delegato e direttore generale di Leonardo ha commentato: «L’operazione testimonia la qualità dei nostri investimenti nel campo dei sistemi ‘unmanned’, un settore ad alto valore aggiunto in cui Leonardo è leader in Europa. Grazie a un’attenta strategia di investimenti, la nostra gamma di offerta si arricchisce ulteriormente, rendendo Leonardo ancor più competitiva e pronta a far fronte alle sfide del futuro nelle tecnologie avanzate».