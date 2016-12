Fedez e J-Ax incontrano i fan a Varese Dischi

musica generica

Fedez e J-Ax a Varese. L’appuntamento è per martedì 31 gennaio, alle 15, al negozio Varese Dischi in Galleria Manzoni. Il duo farà tappa a Varese in occasione dell’uscita dell’album “Comunisti col Rolex” e firmeranno autografi.

Come per gli altri eventi, il pass di accesso per incontrare gli artisti verrà consegnato a coloro che acquisteranno il disco al negozio Varese Dischi. L’album è disponibile in tre versioni: 2 LP 26.90, CD Deluxe + Flag 26.90, CD Standard 18.90. Info e prenotazioni 0332 241056 e varesedischi@gmail.com.