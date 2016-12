Festa di Natale con giochi, musica e supereroi

Foto varie

Appuntamento per tutti i bambini domani, mercoledì 21 dicembre, al Bistrot da Debora di Vedano Olona, dove alle 16 è in programma una festa di Natale con il clown Salamino, musica giochi e trucca bimbi, oltre ad una golosa merenda.

La festa sarà anche l’occasione per un pensiero da dedicare ai bimbi meno fortunati. I bambini potranno infatti portare in dono dei giocattoli nuovi che verranno consegnati dai volontari di “Cuorieroi per bambini eroi” (il bellissimo gruppo di volontari travestiti da supereroi) ai bambini in ospedale, case famiglia ed istituti.

Il Bistrot da Debora è a Vedano Olona in via IV Novembre 11. Ingresso libero.

Per informazioni chiamare il numero 338 59 04 099