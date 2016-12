Festa di Natale nella “casermetta” dei Carabinieri ma il sindaco punta a quella nuova

Il capitano della Compagnia dei Carabinieri di piazza XXV Aprile ha voluto festeggiare con autorità e colleghi il Natale

Si sta un po’ stretti ma il clima è accogliente e festoso. C’è il vin brulè, il panettone e il pandoro con la cioccolata calda, nel sottoscala hanno allestito anche un presepe mentre all’esterno, nella piazzetta d’armi, fanno bella mostra la biga elettrica, la moto e le auto di servizio con la livrea dei carabinieri.

Anche i carabinieri di Busto Arsizio fanno festa e mostrano anche la facciata ridipinta dai lavoratori socialmente utili, da un’impresa di costruzioni locale e da alcuni militari della Compagnia che hanno prestato la loro manodopera volontariamente.

Il capitano Marco D’Aleo ha accolto ieri sera (mercoledì) le autorità (amministrazione, Prefetto, Polizia, Polizia Locale, Tribunale) a festeggiare la ricorrenza nella piccola e sempre più stretta caserma di piazza XXV Aprile con la speranza che il 2017 sia l’anno della svolta per l’annosa vicenda della caserma nuova e rimasta tristemente chiusa in via Bellini, a poche centinaia di metri da quella vecchia, angusta e poco dignitosa dove sono costretti a lavorare ogni giorno un’ottantina di militari.

Qualche spiraglio sembra aprirsi all’orizzonte proprio nei giorni a ridosso di Natale. Il sindaco Emanuele Antonelli, infatti, visiterà oggi (giovedì) l’edificio di via Bellini che – attualmente – si trova nelle more del fallimento della società che lo realizzò con lo specifico obiettivo di darlo in affitto alla Prefettura che vi avrebbe trasferito l’Arma bustocca.

Quel trasferimento è atteso dal 2005 ma una serie di vicende, sintetizzate nell’articolo qui sopra, hanno bloccato questo passaggio col risultato che a 12 anni di distanza dalla conclusione dei lavori la caserma è ancora chiusa.

Il sindaco e l’assessore alla Sicurezza Max Rogora entreranno insieme al curatore fallimentare per aprire un nuovo canale di dialogo e verificare le condizioni interne della struttura.