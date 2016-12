Festa in piazza per salutare il nuovo anno

brindisi capodanno san silvestro nuovo anno apertura

Luino festeggia il Capodanno in piazza: il Comune, con i partner che hanno organizzato le festività natalizie tra cui ASCOM, propone per la notte di San Silvestro una piazza Garibaldi festosa con musica, vin brulè, castagne arrosto, salamelle. Anche in piazza Libertà si creerà un’atmosfera fiabesca con la pista di pattinaggio sul ghiaccio aperta per tutta la serata fino a notte inoltrata.

«Luino rappresenta il luogo di riferimento territoriale delle valli – dichiara il Vice Sindaco Alessandro Casali – Un Capodanno in piazza si rivolge ai cittadini ma anche ai tanti turisti che affluiscono qui per le feste. Sarà una grande serata».

«Amo il Capodanno in piazza – commenta il Consigliere Comunale con delega al Commercio e al Turismo Laura Frulli – lo vivo come l ‘espressione di una comunità che si riversa in un luogo per festeggiare insieme, per le famiglie ma anche per le persone sole, perchè possano trascorrere i momenti in compagnia più delicati e festosi.Come siamo uniti in momenti difficili, così lo saremo anche in un brindisi di gioia!»

Due gruppi musicali luinesi accompagneranno l’attesa dell’effervescente brindisi di mezzanotte: i Punto J.-Canzoni Intelligenti (omaggio a Jannacci, Cochi e Renato e altri) e successivamente la fantastica band con Sujen Cannella alla voce, per aprire il 2017 con la musica revival.