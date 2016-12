Festività a casa, le vacanze restano per pochi e con “Budget sotto zero”

Foto varie

Solo 1 famiglia lombarda su 10 si metterà in viaggio durante queste festività, dato lievemente inferiore allo scorso anno. Complessivamente il giro d’affari generato è di circa 180 milioni di Euro per i soggiorni delle famiglie lombarde.

A partire è dunque solo l’8% dei lombardi, e chi comunque lo fa spende poco di meno rispetto allo scorso anno: il budget medio a famiglia è di 500 Euro. La meta preferita è la classica montagna: tra i vacanzieri, 1 famiglia lombarda su 2 sceglie infatti la settimana bianca (53%).

Rispetto al 2015 aumentano le preferenze per le destinazioni europee: il 15% sceglie le capitali (era il 7% lo scorso anno), mentre si attesta al 12% la percentuale di famiglie lombarde che visiterà le città d’arte italiane. E c’è anche chi sceglie le località marittime, in Italia o all’estero (il 10% di chi va in vacanza), stessa quota per chi si concederà un soggiorno rilassante tra agriturismi e terme, lontano dal caos cittadino.

Sono specialmente i milanesi a non rinunciare ai soggiorni fuori casa durante le feste, partirà il 12% delle famiglie, e anche il budget medio a nucleo è al di sopra della media regionale, con 609 Euro, anche se le famiglie di Varese sono quelle che spendono di più (775 Euro).

È quanto emerge dalla indagine “Le famiglie e le festività natalizie. Monza e Brianza e Lombardia. Novembre 2016”, realizzata dalla Camera di commercio di Monza e Brianza in collaborazione con DigiCamere.