Finley e Max Pisu per il capodanno di Legnano

Fine anno col botto a Legnano grazie all’Amministrazione comunale che ha predisposto alcuni appuntamenti per giovani e adulti. Si comincia, nella serata di sabato 31 dicembre, con “Capodanno on ice”, musica sulla pista di pattinaggio allestita nel parcheggio situato alle spalle degli ex uffici giudiziari di via Gilardelli.

Alle 22, in piazza San Magno, i legnanesi potranno attendere l’arrivo dell’anno nuovo con il gruppo musicale dei Finley e il cabarettista Max Pisu, due “glorie” locali. Per favorire la partecipazione dei cittadini, il parcheggio di via Matteotti/Gilardelli sarà gratuito a partire dalle ore 20. Occorrerà comunque ritirare il ticket d’ingresso, che sarà a costo zero, e utilizzarlo per l’uscita.

Domenica 1 gennaio 2017, a partire dalle ore 18.30, spettacolo pirotecnico sul lungo Olona e brindisi al nuovo anno nei pressi della pista di pattinaggio. Anche in questa circostanza il parcheggio, con l’eccezione dell’area a ridosso dei fuochi, sarà ad ingresso gratuito dalle ore 16 a fine spettacolo pirotecnico.

Il programma degli eventi predisposto per le feste di fine e inizio d’anno terminerà il giorno dell’Epifania, venerdì 6 gennaio 2017, alle ore 17, con un concerto dell’Orchestra Filarmonica Europea, al teatro “Città di Legnano-Talisio Tirinnanzi” di piazza IV Novembre. L’ingresso sarà libero e gratuito previa prenotazione da farsi telefonando al numero 0331.471251-283.