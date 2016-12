Frontale in via Gasparotto, un ferito e lunghe code

L'incidente intorno alle 13 di giovedì 29 dicembre

Scontro frontale in via Gasparotto. Due automobili si sono scontrate all’altezza dell’incrocio con il ponte per Schianno poco prima delle 13 di giovedì 29 dicembre.

Sul posto sono accorse le pattuglie della polizia locale, i vigili del fuoco e i soccorsi sanitari con un’ambulanza. Le prime cure sono state prestate a due persone, una delle quale trasportata all‘ospedale di Circolo in codice giallo.

L’impatto ha determinato il blocco del traffico per permettere la rimozione dei mezzi. Le operazioni si sono protratte fino ad oltre le 14 provocando lunghe code in ingresso a Varese sulla statale e all’uscita autostradale.