Fuori strada con l’auto, ferita una donna

Incidente di prima mattina a Samarate quando alle 8 un’auto ha perso il controllo, finendo fuori strada. A bordo della vettura una donna di 55 anni.

Per cause ancora in fase di accertamento la conducente ha perso il controllo del veicolo, schiantandosi contro una cabina dell’energia elettrica posta a bordo strada.

I vigili del fuoco sono intervenuti con un’autopompa e un fuoristrada attrezzato per incidenti stradali, hanno messo in sicurezza l’automezzo e collaborato con il personale sanitario per soccorrere la donna. La ferita è stata trasportata in ospedale a Legnano in codice giallo.