Furto in via Venezia Giulia

Foto varie

Ennesimo furto a Giubiano. Questa volta i ladri sono entrati in una villetta all’ingresso della strada.

I malviventi sono entrati da una finestra sul lato della casa. Devono aver approfittato del buio e hanno agito indisturbati.

Hanno portato via diversi oggetti, ma la cosa più grave riguarda due computer dove erano archiviati molti effetti personali. Per questo i proprietari lanciano un appello alle persone che hanno rubato. Sono notebook senza alcun valore se non quello affettivo.

Nella zona, nel giro di pochi mesi, ci sono stati molti furti nelle case.