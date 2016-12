Gallarate, il “sorpasso di Natale” è shock

La notte del 24 dicembre, pochi minuti prima della mezzanotte.

E’ questo il momento in cui un automobilista spericolato ha effettuato un doppio sorpasso sulla A8 all’altezza di Gallarate rischiando di rovinare il Natale alle persone a bordo di tre altre auto.

Una manovra azzarda che, purtroppo, si vede troppo spesso sulle nostre strade ma che questa volta è stata immortalata dalla videocamera dell’auto del nostro lettore Manuel (nel video, dal secondo 25).

Un video che serve da monito per capire quanto possano essere pericolosi -per noi e per gli altri- certi comportamenti alla guida.