Giovedì sera ultimo consiglio comunale dell’anno

Alcuni momenti della serata del primo consiglio comunale del sindaco Alessandro Fagioli

Ultimo consiglio comunale per il Comune di Saronno. L’appuntamento è in programma per giovedì 22 dicembre, alle 20.30 nella sala Agostino Vanelli in piazza Santuario.

Tra i punti all’ordine del giorno vi sono, oltre alle variazioni di bilancio, anche l’approvazione del regolamento di contabilità armonizzata, la nomina dei revisori dei conti della Casa di Riposo Focris, l’approvazione dell’alienazione della partecipazione nella società Sessa Srl, il regolamento distrettuale dei servizi sociali d’ambito.

A cui si aggiungono anche due interpellanze presentate dal Partito Democratico e Tu@Saronno sui chiarimenti in merito alla sperimentazione sulla Ztl e la grennway sull’area dismessa Saronno Seregno.