Giugno, il mese nero della Lega: perde Varese e muore Buonanno

Il mese di giugno del 2016 è stato caratterizzato dalla morte di uno degli esponenti leghisti più discussi, l’europarlamentaregià parlamentare italiano e sindaco di Borgosesia. Il politico è deceduto nel pomeriggio del 5 giugno in seguito ad un incidente stradale nel tratto di Pedemontana tra Mozzate e Solbiate Olona causato, secondo il responso delle indagini della Procura di Busto Arsizio, da una distrazione alla guida. Seguiranno ipotesi complottiste sui social network che – però – non troveranno alcuna ragione d’essere

Giugno è anche il mese dell’evento artistico dell’anno, la passerella di Christo sul lago d’Iseo che ha attirato centinaia di migliaia di visitatori sulle sponde dello specchio d’acqua in provincia di Bergamo. Uno degli articoli più letti, non a caso, è il decalogo di regole per accedere all’opera. Grande attenzione anche all’evento sul lago Maggiore con lo spettacolo delle Frecce Tricolori ( LEGGI QUI

L’aria in città è cambiata e per la prima volta Varese ospita illa manifestazione per l’orgoglio Lgbt era anche entrata nel dibattito elettorale. Alla fine è un successo con 2 mila persone in strada ().