Gli auguri di Natale del Cai

Foto varie

In occasione del Santo Natale Soci, Simpatizzanti e Amici sono invitati, giovedì 22 dicembre alle ore 21,15 presso la sede del CAI Luino, al tradizionale scambio di Auguri. Panettone e spumante saranno offerti a tutti i partecipanti. Vi aspettiamo numerosi !!!

In occasione del tradizionale incontro per gli Auguri di Natale saranno consegnati i distintivi d’oro per 50 e 25 anni di fedeltà al sodalizio luinese.