Gli Skorpions under 16 conquistano la finale nazionale

Skorpions under 16 football americano

Grande risultato della formazione giovanile degli Skorpions Varese che, battendo in extremis i Rhinos Milano sul campo amico di Vedano Olona, si sono qualificati alla “finale scudetto” del campionato under 16 di Football “Tackle” (quindi senza contatto). Una partita emozionante, tra due società che collaborano strettamente, risolta ad appena 15″ dalla conclusione a favore di Varese con il punteggio di 46-38.

Galleria fotografica Skorpions under 16 4 di 13

Agli Skorpions è riuscita una rimonta notevole: sotto 22-38 nel primo tempo, i giovani rossoargento hanno messo in campo una carica agonistica incredibile e sono così riusciti a ribaltare il risultato contro i milanesi, formazione di valore ma anche di grande fisicità. Bravo anche il coaching staff varesino, guidato da Christian “Bumba” Bianchi, capace di trovare gli accorgimenti tattici necessari a propiziare una rimonta culminata dall’ultimo, incredibile, touchdown.

Una marcatura festeggiata da un pubblico importante, con ben 300 persone sugli spalti del campo di Vedano, “casa” ormai da qualche anno della franchigia varesina. La finale under 16 è arrivata con un record immacolato, sei vittorie in altrettante partite: ora quindi manca l’appuntamento conclusivo, lo Youthbowl, che si disputerà il 7 gennaio alle 14 in punto a Firenze. Di fronte agli Skorpions ci saranno i Giaguari Torino.