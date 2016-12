Grande partecipazione per il presepe vivente in san Vittore

Anche quest’anno è stata nel segno dlela grande partecipazione la sacra rappresentazione del Presepe Vivente in piazza San Vittore a Varese.

Giunta alla sedicesima edizione, la rappresentazione sacra ha coinvolto generazioni di ragazzi.

PRESEPE VIVENTE IN NOME DI MARIA

Lo spettacolo, come ogni anno, è una specie di miracolo che coinvolge circa 500 ragazzi davanti al sagrato di san Vittore a Varese. Un intero pomeriggio in cui tutti i giovani volontari hanno riprodotto l’ambiente e l’atmosfera della natività.