I comuni senza botti a Capodanno

Sulla diatriba tra fuochi d’artificio no e fuochi d’artificio si non ne verremo mai a capo. Fatto è che ogni volta che il nostro giornale pubblica una notizia in un senso o nell’altro si scatenano centinaia di commenti tra detrattori e favorevoli.

Le ragioni a favore fanno leva sostanzialmente sulla consuetudine: i fuochi ci sono sempre stati e quindi la tradizione va rispettata. Una volta all’anno si può anche vivere una notte di botti e luci nel cielo.

Le ragioni contrarie sono molte e tutte sostanzialmente di buon senso: fuochi e petardi sono pericolosi per l’uomo, provocano incendi e, argomento che va per la maggiore, spaventano gli animali domenstici e non.

Sta di fatto che alcuni comuni stanno correndo ai ripari e hanno emesso ordinanze di divieto di esplosione di petardi sul proprio suolo, punendo i trasgressori con multe e sequestri. Ecco quelli dei quali abbiamo segnalazione:

Attualmente sono Angera, Cavaria Con Premezzo, Gavirate, Ispra, Luino, Mercallo, Somma Lombardo, Arsago Seprio, Morazzone, Olgiate Olona e il capoluogo Varese.

Per il resto non rimane che affidarsi al buon senso di tutti al quale ci permettiamo di aggiungere alcuni consigli diffusi dall’ADUC: