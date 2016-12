I “Fio de la Serva” live all’Auditorium di Maccagno

musica generica

Si rinnova l’appuntamento per lo scambio degli auguri con i “Fio de la Serva” e il loro live natalizio all’Auditorium di Maccagno.

L’appuntamento è per venerdì 23 dicembre quando la folk rock band varesina metterà in scena uno spettacolo molto particolare, ripercorrendo la storia della band, tra passato e futuro. Ospite della serata sarà Lorenzo Bonfanti, membro della band in passato e oggi frontman degli Shiver, folk band della provincia di Lecco che ha avuto l’onore di accompagnare Davide Van de Sfroos durante l’intera tournée del 2016. L’ingresso allo spettacolo è gratuito, ma ci sarà l’opportunità di donare qualcosa per collaborare al gruppo degli amici di Nzong, associazione col quale la band collabora da anni. Seguirà un rinfresco per scambio di auguri.