I nuovi orari degli uffici del Comune di Gallarate

Gallarate

Cambiano gli orari degli uffici comunali, con una riorganizzazione che prevede anche due aperture anticipate al mattino.

«Abbiamo dato seguito a un altro degli obiettivi inseriti nelle linee di mandato approvate dal consiglio comunale»: il sindaco Andrea Cassani così commenta i nuovi orari degli uffici comunali, che a partire dal 2 gennaio aumenteranno del 30 per cento il tempo di apertura al pubblico.

«Non solo – precisa il primo cittadino – le aperture degli sportelli di tutti i settori fortemente volute da tutta la giunta saranno in contemporanea due volte alla settimana, in modo tale da dare al cittadino la possibilità di spostarsi da un settore all’altro senza perdere tempo per le incombenze di natura amministrativa o tecnica o, peggio ancora, senza dovere tornare il giorno dopo. Al martedì e al venerdì le aperture saranno alle 8.30 con chiusura alle 13.30: cinque ore continuate che garantiranno agli utenti un servizio che prima non c’era».

Cassani, nel ringraziare i dipendenti comunale che hanno rinunciato «su base volontaria» alla flessibilità dell’orario di ingresso, ricorda che «l’ampliamento della possibilità di accedere agli sportelli» è complementare «alla possibilità di fruire da remoto dei servizi comunali attraverso la gestione on-line dei procedimenti».

Di seguito, settore per settore, i nuovi orari di apertura al pubblico degli uffici comunali.

Uffici demografici: lunedì/mercoledì/giovedì dalle 9.30 alle 12.30; martedì/venerdì dalle 8.30 alle 13.30; sabato dalle 9 alle 11.30. Le ore settimanali di apertura passeranno da 17,5 a 21,5.

Ufficio contravvenzioni polizia locale: lunedì/mercoledì dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30; martedì/venerdì dalle 8,30 alla 13.30; giovedì dalle 10.30 alle 13; sabato dalle 11 alle 13. Le ore settimanali passano da 17,5 a 22,5.

Settore tecnico, territorio, traffico: lunedì dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 17.30; martedì/venerdì dalle 8.30 alle 13.30; giovedì dalle 10.30 alle 13. Mercoledì e sabato chiuso. Le ore settimanali passano da 11,5 a 16,5.

Biblioteca civica: lunedì dalle 14 alle 18.30; martedì/mercoledì/giovedì/venerdì dalle 10 alle 18.30; sabato dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 18. Le ore settimanali passano da 41 a 45,5

Tutti gli altri uffici: lunedì/mercoledì dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30; martedì/venerdì dalle 8.30 alle 13.30, giovedì dalle 10.30 alle 13. Sabato chiusi. Le ore settimanali passano da 15.5 a 20,5.