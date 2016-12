“Il Basket Siamo Noi” organizza la trasferta a Cremona

Foto varie di pallacanestro

Non si ferma il campionato di Serie A di basket, con la Openjobmetis che sarà impegnata lunedì 2 gennaio 2017 (ore 20.30) a Cremona per una gara cruciale in zona salvezza.

Per supportare Cavaliero e compagni, si muovono ancora i tifosi varesini, che con il trust “il Basket Siamo Noi” organizza il pullman e la trasferta verso il PalaRadi.

Programma:

Ore 16.30 ritrovo al PalA2A

Ore 17.00 partenza per Cremona

Ore 20.30 Partita

Modalità d’iscrizione:

L’iscrizione alla trasferta saà gestita, in ogni aspetto, dall’agenzia Giuliani e Laudi. Chi intende partecipare dovrà prenotare e provvedere al saldo della cifra dovuta (compreso il biglietto della partita, entro le 12.00 di lunedì 2 gennaio) contattando direttamente l’agenzia al numero 0332231139 dalle 9 alle 12.15 e dalle 15 alle 19.

Costi della Trasferta