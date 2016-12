Il Lugano si affida a Tramezzani per la salvezza

Foto varie di calcio

Sarà Paolo Tramezzani l’allenatore designato dal presidente del Lugano Angelo Renzetti per cercare di salvare la squadra nella Serie A Svizzera dopo l’esonero giunto lunedì sera di mister Andrea Manzo.

Tramezzani sarà alla prima esperienza da primo allenatore, dopo aver collaborato con Gianni De Biase alla guida della nazionale dell’Albania, che nel 2016 ha partecipato per la prima storica volta ai Campionati Europei.

Non sarà una passeggiata per l’ex Tigrotto, considerando che il Lugano attualmente è ottavo in classifica (su dieci squadre), con 18 punti, pari merito con il Losanna, ma a sole due lunghezze da Thun e Vaduz che sono i fanalini di coda.

In questo momento il campionato svizzero sta osservando la pausa invernale e riprenderà il 4 febbraio, quando il Lugano farà visita alla capolista e campione in carica Basilea.

Manca ancora l’ufficialità da parte del club luganese, ma dovrebbe arrivare nel giro di poche ore.