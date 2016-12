Il panettone è due volte buono se è anticrisi

Gallarate

“Il natale è buono 2 volte” è lo slogan con cui la rete Revolutionary Road – Oltre la crisi ha lanciato la vendita di panettoni solidali per finanziare il progetto di nuovo welfare territoriale nella zona di Gallarate.

Il progetto natalizio prevede la vendita di panettoni artigianali, i cui proventi serviranno per interventi specifici. «Sono stati venduti e prenotati circa 600 panettoni, abbiamo ancora bisogno di una mano per raggiungere l’obbiettivo finale di 700» spiega Cristina Rizzelli, una delle referenti della rete Revolutionary Road, che riunisce diciotto Comuni e molte realtà del volontariato e del privato sociale (i primissimi acquisti sono passati anche dai due gruppi d’acquisto solidali cittadini, Gaspensa e GasAuser).

I fondi raccolti saranno impegnati per progetti mirati di assistenza e accompagnamento all’uscita dalla difficoltà: i due obbiettivi sono contribuire a pagare l’affitto per una famiglia in difficoltà momentanea (costo complessivo 400 euro al mese) e contribuire all’attivazione di un tirocinio formativo per chi è disoccupato e vuole reinserirsi nel mondo del lavoro (costo complessivo 500 euro al mese).

Chi volesse acquistare i panettoni può scrivere un’email all’indirizzo info@oltrelacrisi.org. Oppure telefonare, in orari d’ufficio, al numero 3408565803.