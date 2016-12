Il Varese chiude sul campo il 2016

Varese - Verbania 2-0

Niente partite, ma programma fitto dal punto di vista degli allenamenti per il Varese Calcio di mister Ciccio Baiano. La squadra biancorossa si è fermata per quattro giorni tra la vigilia di Natale e quest’oggi, ma da domani tornerà a lavorare sul rettangolo di gioco.

Il programma, messo a punto dal tecnico in collaborazione con il preparatore Improta, prevede il ritorno in gruppo domani – mercoledì 28 – con una seduta che prenderà il via alle ore 15 allo stadio. Giovedì è in programma un “doppio“, sempre al Franco Ossola: giocatori a disposizione dello staff alle 10,30 e alle 15. Venerdì 30, infine, altro allenamento mattutino a partire dalle 10,30.

La preparazione di Giovio e compagni riprenderà a pieno ritmo a partire dal 2 gennaio, senza altri giorni di riposo (ancora da definire se a Masnago o a Varesello) fino alla rifinitura di sabato 7 gennaio. Il giorno dopo sarà di nuovo campionato: al “Franco Ossola” arriverà infatti il Cuneo di mister Iacolino, proprio l’allenatore che fu in ballottaggio con Baiano al momento dell’esonero di Ernestino Ramella.