Il Varese riapre la campagna abbonamenti

Riapre la campagna abbonamenti per il Varese. La società spera di poter incrementare il proprio numero di abbonati per il girone di ritorno del Girone A di Serie D, che si spera poter portare la squadra di mister Ciccio Baiano alla promozione tra i professionisti.

La vendita inizierà giovedì 22 dicembre e sarà aperta fino al 15 gennaio.

Questo il comunicato della società:

Varese Calcio è lieto di comunicare che la campagna abbonamenti per il girone di ritorno verrà aperta a partire da domani giovedì 22 dicembre.Sarà possibile abbonarsi online sul circuito CiaoTickets (www.ciaotickets.com) e presso il negozio Varese Dischi di Varese (Galleria Manzoni) fino a domenica 15 gennaio 2017.

Le tariffe saranno quelle previste per l’intera stagione dimezzate del 50%, con riduzione prevista per gli Over 65. (Distinti 50 euro, Tribuna Laterale 100 euro, Tribuna Centrale 150 euro).

La tessera potrà essere ritirata unicamente presso la biglietteria dello stadio in concomitanza con le partite casalinghe dei biancorossi a partire dall’incontro Varese-Inveruno in programma domenica 22 gennaio 2017.