In tantissimi al concerto di Natale per Accumoli

personaggi, eventi, luoghi di Tradate

Grande affluenza di pubblico e tanti applausi per il Coro e Orchestra Ars Cantus al Concerto di giovedì 22 dicembre nella Chiesa Prepositurale di S.Stefano a Tradate. Il ricco programma ha galvanizzato i presenti già con l’esecuzione del primo brano: il Bolero di Ravel. Il pubblico ha gradito molto anche i brani successivi di carattere natalizio e la conclusione del programma con le possenti sonorità dei “Quadri di un’esposizione” di Mussorgskji.

L’esecuzione del Coro e Orchestra Ars Cantus ha ancora una volta permesso alla comunità tradatese di ascoltare dal vivo opere musicali di grande spessore “che normalmente rimangono scritte sulle enciclopedie” come dice il Maestro Giovanni Tenti, che ha diretto gli oltre 150 elementi del complesso. Soddisfazione per la riuscita dell’evento anche tra i numerosi sostenitori dell’Ars Cantus presenti in chiesa, per gli organizzatori della Pro Loco Tradate-Abbiate e per il Prevosto Don Gianni Cazzaniga.

Durante la manifestazione alcuni esponenti della Protezione Civile tradatese, appena tornati centro Italia, hanno portato una testimonianza dalle zone terremotate e per la Pro-Loco hanno raccolto delle offerte. Questi fondi e quelli che verranno raccolti l’8 gennaio al Palazzetto dello Sport di Venegono Inf., al prossimo concerto Ars Cantus, saranno inviati dalla Pro Loco Tradate-Abbiate ad Accumoli, la cittadina laziale distrutta dal terremoto.