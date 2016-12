Incendio nel bosco, bruciano quattro ettari di alberi

Brucia il bosco di Avigno

Natale di fuoco per i pompieri di Luino che nel pomeriggio di domenica 25 dicembre, attorno alle ore 15 sono stati chiamati ad intervenire nel comune di Cadegliano Viconago in località Avigno per incendio boschivo.

Galleria fotografica Brucia il bosco di Avigno 4 di 4

Si tratta di una piccola frazione nella valle del Tresa molto vicina al territorio comunale di Cremenaga.

Per cause ancora in fase di accertamento, quattro ettari di zona boschiva sono stati interessati da un’incendio, i vigili del fuoco intervenuti con due automezzi, un fuoristrada dotato di modulo antincendio e un’autopompa hanno spento la parte più estesa delle fiamme.

Visto il calare del l’oscurità e l’orografia del territorio, con aree molto impervie le operazioni di spegnimento sono state sospese.

Il fronte delle fiamme esteso circa un centinaio di metri è presidiato attualmente dai volontari A.I.B. (Antincendio Boschivo) in attesa di poter riprendere le operazioni alle prime luci dell’alba.