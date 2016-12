Incendio sterpaglie tra San Fermo e Induno

Treno contro camion, l'intervento dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco di Varese sono intervenuti in via Dobbiaco, tra il quartiere varesino di San Fermo e la vicina Induno Olona, per un incendio ad alcune sterpaglie. Una persona stava bruciando sterpaglie e il fuoco è sfuggito al suo controllo.

(foto d'archivio)

I pompieri sono intervenuti intorno alle 14.30 con due mezzi per incendio boschivo. È intervenuto anche il 118, con un’ambulanza inviata in codice giallo: la persona coinvolta avrebbe subito alcune ustioni lievi.

Articolo aggiornato alle ore 15.15 di mercoledì 28 dicembre