Incidente e code all’ingresso dell’autostrada

Incidente tra una jeep e un camion. Intervento dei Vigili del Fuoco di Varese

Diversi incidenti stradali stanno condizionando la viabilità in queste prime ore della mattina di mercoledì in provincia di Varese. A partire dal capoluogo dove un incidente avvenuto attorno alle 7 di questa mattina sulla bretella tra l’A8 e il centro cittadino. Due le persone rimaste coinvolte e soccorse da due ambulanze e un’automedica.

Lunghe code all’ingresso di Varese. Da via Magenta il traffico è stato deviato su viale Borri. Coda in A8 a partire da Gazzada in direzione Varese. Problemi alla circolazione anche in viale Europa.

Un incidente si è verificato anche a Gemonio in via Mulino della Prea, attorno alle 7,30.

Qualche disagio anche per i pendolari sui treni. A causa di un guasto agli impianti di circolazione nella stazione di Porto Valtravaglia, possibili ritardi fino a 20 minuti per il l treno 25319/28315 (Bellinzona 5.55 – Malpensa 8.11- Malpensa Terminal 2 08:17).

Il treno 10017 (Milano Cadorna 7.39 – Varese Nord 8.40) è cancellato a causa di un guasto al treno non risolvible in tempi brevi. I viaggiatori possono prendere il treno 12021 (Milano Cadorna 08:09 – Varese FN 09:10).

Il treno S9 24114/30425 (Albairate Vermezzo 08:08 – Saronno 09:54) viaggia con 17 minuti di ritardo per l’attesa del treno corrispondente da Saronno.