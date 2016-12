Incidente in fabbrica, ustionato un uomo

Elisoccorso 118 e vigili del fuoco Sasso Del Ferro (Laveno Mombello)

Un uomo di 40 anni è rimasto ustionato durante un incidente in una carrozzeria di via Sacro Monte a Busto Arsizio. Il ferito è stato trasportato in elicottero in codice giallo all’ospedale Niguarda di Milano. (immagine di repertorio)

L’uomo è stato investito dal ritorno di fiamma da un impianto a propano liquido. L’incidente è avvenuto in una carrozzeria quando l’operaio stava asciugando il cofano di un’auto che aveva appena verniciato e una scintilla ha provocato la fiammata che lo ha leggermente ustionato al volto.

Le sue ferite non sono preoccupanti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato di Busto Arsizio, i Vigili del Fuoco e gli operatori dell’Asl.