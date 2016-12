Incidente sull’autostrada A2 nel Luganese

foto generiche del canton ticino

Incidente stradale questa mattina, poco prima delle 9.30 a Rivera, nel Luganese, sull’autostrada A2 in direzione sud.

Per cause che l’inchiesta della Polizia cantonale dovrà stabilire, un automobilista 20enne svizzero ha perso il controllo dell’auto che è andata a cozzare contro il guardrail centrale per poi terminare la sua corsa sulla corsia centrale.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Lugano che dopo aver prestato le prime cure hanno trasportato i due occupanti dell’auto all’ospedale per controlli. Secondo le fonti svizzere hanno riportato unicamente lievi contusioni.

La galleria del Monte Ceneri è stata chiusa per consentire le operazioni di soccorso e di ripristino della carreggiata.