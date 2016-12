La casa del Signor Lino continua ad incantare

L’aveva annunciato: «Ci saranno sorprese». Il Signor Lino Betti anche quest’anno ha addobbato la sua casa, nel cuore di Leggiuno, creando un vero e proprio angolo incantato. Un “giardino delle favole” fatto di luci e colori, capace di lasciare “a bocca aperta” grandi e piccini.

Si trova a pochi metri dalla chiesa parrocchiale. Lasciandola alle spalle, si procede per pochi metri a sinistra e si prende la prima stradina a destra. Un’arcata di luci colorate vi accompagnerà fino al cancello della casa: è da lì potete ammirare lo spettacolo.

Una coreografia colorata e suggestiva, fatta di migliaia di luci e curata nel dettaglio. Ogni anno infatti, il Signor Lino Betti aggiunge dei particolari regalando un paesaggio sempre più bello tanto che la sua casa è diventata famosa in tutta la provincia.

Una fama che negli anni passati ha avuto anche dei risvolti negativi, per l’afflusso consistente e inaspettato di gente nel piccolo paese. Quest’anno, anche grazie alla collaborazione del Comune, non ci sono stati grossi problemi e per l’anno prossimo si spera in una collaborazione tra pubblico e privato che possa incentivare ancora di più questa tradizione.