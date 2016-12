La Openjobmetis cambia: esonerato Paolo Moretti

Openjobmetis Varese - Germani Brescia 68-74

Dopo essere stato in bilico negli ultimi giorni, Paolo Moretti è stato ufficialmente esonerato dal ruolo di capo allenatore della Pallacanestro Varese. Una notizia che era nell’aria e che non dipende dal ko patito mercoledì sera a Salonicco, quanto piuttosto da una situazione di classifica che si è fatta via via più problematica visto che la Openjobmetis è nel gruppetto delle penultime. Dietro c’è solo Cremona con 4 punti contro gli 8 di Varese, Cantù e Pesaro, e proprio la Vanoli sarà l’avversaria dei biancorossi il prossimo 2 gennaio al PalaRadi, in un match alquanto delicato.

La società biancorossa quindi ha deciso di sterzare fin da subito, approfittando del fatto che la prossima partita ufficiale si disputerà martedì 27 dicembre, in casa contro Venezia, quindi ci sono i tempi tecnici per una sostituzione. Oggi – giovedì – tra l’altro la squadra non si è allenata perché impegnata nel viaggio di ritorno dalla Grecia, motivo per cui la dirigenza (lo stesso Coldebella era a Salonicco) ha potuto prendere la decisione verso l’ora di cena. Il bilancio di Moretti (e dei suoi uomini) in questa stagione è ampiamente deficitario: in 24 gare tra Serie A e Champions, Varese ha vinto appena sette volte. Un record che ha azzerato il largo credito che l’allenatore toscano si era creato con la finale di Fiba Europe Cup raggiunta il 1° maggio scorso.

Attilio Caja, pronto per il bis?

Quel che invece non è stato comunicato è il nome del successore di Moretti. Tutte le strade però portano ad Attilio Caja, il 55enne coach pavese già arrivato a Varese nel febbraio del 2015 per ereditare la Openjobmetis del dimissionario Pozzecco. Allora “l’Artiglio” fece bene guidando la squadra che aveva in Maynor, Eyenga e Kangur tre uomini chiave, anche se non riuscì ad arrivare ai playoff. Poi però non venne confermato, proprio perché venne scelto Moretti e tra Caja e Pallacanestro Varese ci fu anche un contenzioso per il pagamento di alcuni emolumenti. Acqua passata evidentemente: ora il board biancorosso chiederà a Caja come prima cosa di allontanare la zona retrocessione (solo una squadra scende in A2) a partire dal match contro Venezia, particolarmente sentito dallo sponsor Openjobmetis visto lo sponsor (Umana) dei lagunari.

