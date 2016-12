La pensione Irma saluta la sua locandiera

Incendio questa mattina, domenica 25 ottobre, alla pensione Irma a Campo dei Fiori

Dopo 68 anni di ininterrotto servizio, la signora Irma va in pensione. Per i varesini è la titolare dell’omonima pensione che sorge in cima al Campo dei Fiori, unico ristoro per i tanti frequentatori del monte varesino.

La decisione di lasciare è giunta dopo aver superato gli ottanta anni. È lo stesso figlio Luca a confermare che per mamma Irma e papà Giancarlo domani, 30 dicembre 2016, sarà l’ultimo giorno di lavoro.

Una vita intera trascorsa in quelle mura ereditate dagli zii dalla stessa Irma che lascerà comunque il suo nome ai locali.