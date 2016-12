La Uyba non sbaglia il colpo: vittoria e qualificazione

Futura Volley Uyba 2016 2017

Busto vola senza troppi problemi ai 16mi di finale di Coppa Cev: dopo la vittoria – netta ma con qualche affanno – ottenuta in casa, la Unet Yamamay passa senza grossi problemi anche sul campo del VDK Gent e si regala così il passaggio dal primo al secondo turno nella competizione internazionale.

Le Farfalle (Foto Volleybusto / Alemani), che a gennaio (andata in casa tra il 10 e il 12) sfideranno le bulgare del Plovdiv non hanno avuto particolari difficoltà a vincere in Belgio: 0-3 il risultato finale ai danni delle giovanissime padrone di casa, nonostante coach Mencarelli abbia tenuto precauzionalmente a riposo Brayelin Martinez, reduce dall’infortunio alla spalla rimediato al termine della gara con Monza e, per fortuna, rivelatosi di lieve entità.

Senza la dominicana è Valentina Fiorin a prendersi il lusso di chiudere la gara da top scorer con 14 punti, due in più dell’altra Valentina (Diouf), utile e concreta nonostante una schiena non al meglio. Otto invece i punti di un’affidabile Serena Moneta che ha dato sicurezza alle compagne anche in seconda linea. Tra le belghe la migliore è De Valkeneer, autrice di 15 punti, equamente suddivisi sui tre parziali.

LA PARTITA - Uyba avanti dall’inizio alla fine nel set di apertura con un vantaggio presto arrivato a +5 grazie a Moneta e Diouf (7-12, 11-16). Poi tocca a Stufi e soprattutto Fiorin fare la differenza nell’ultimo tratto di set, con la centrale che chiude con il punto del 19-25.

La vena di Fiorin non si spegne con il cambio campo, anzi: la schiacciatrice e Signorile procurano il primo break ricucito da De Valkeneer (8-8), con le belghe che sorpassano grazie al servizio. Busto torna subito davanti ma deve accettare la sfida punto a punto sino a quota 18. In quel momento però Diouf colpisce in attacco, Moneta salva in difesa e Gent sbanda: proprio un errore fiammingo vale il 20-25.

Con la qualificazione già in tasca Mencarelli dà spazio anche a Berti e Spirito e proprio i punti della prima consentono a Busto di replicare al buon avvio di Gent. (10-10). Le belghe arrivano a +3 ma Sartori raddrizza la situazione e, come nel set precedente, Busto si dimostra migliore quando i palloni si fanno pesanti. Sartori va di nuovo a segno, la seconda linea non sbaglia più e Moneta si prende il lusso di chiudere i conti (22-25).

LE VOCI – “La partita è risultata più facile del previsto e credo che Gent abbia giocato meglio al Palayamamay rispetto a questa sera – spiega coach Marco Mencarelli – Noi abbiamo tenuto il nostro profilo, riuscendo a creare un divario netto nel momento in cui abbiamo spinto. Net secondo e terzo set siamo riusciti a rimanere concentrati a muro e sulle nostre capacità di attacco: contro queste squadre il divario si deve vedere e si è visto”.

Sorride anche Valentina Diouf: “Per qualificarci bastavano due set, ma siamo state bravissime a non farci prendere dal nervosismo, perché loro le hanno provate davvero tutte. Siamo state brave a non mollare di testa contro una squadra tecnicamente non eccelsa, ma che ha spinto comunque molto per metterci in difficoltà”.