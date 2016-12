La Vigilia di Natale al Sacro Monte con la funicolare gratuita

varie

Una vigilia di Natale al Sacro Monte. Quest’anno sarà possibile grazie all’impegno dell’amministrazione che ha voluto aprire la funicolare anche la sera del 24 dicembre consentendo ai varesini di salire e scendere dal Sacro Monte fino alle 2 di notte.

Inoltre, il viaggio sulla funicolare, compresa la navetta messa a disposizione per raggiungere la stazione dell’impianto, sarà gratuito.

Dopo il successo di agosto e delle tre domeniche di dicembre appena trascorse in cui si sono registrati oltre 1600 passeggeri a bordo della storica funicolare in occasione dei tanti eventi speciali organizzati per le festività natalizie, l’augurio di Palazzo Estense è che anche per la vigilia di Natale i varesini possano apprezzare l’apertura speciale della funicolare nella notte di natale.

“Vogliamo che questo sia un Natale speciale e magico in grado di rimanere nei ricordi di grandi e piccini– spiega il Sindaco Galimberti – sono oltre 100 gli eventi che si stanno svolgendo in tutto il mese di dicembre a Varese, dal centro cittadino ai quartieri e fino al Sacro Monte. Quest’anno abbiamo scommesso molto anche sull’attrattività del nostro borgo sacro e fino a questo momento i dati di partecipazione ci dicono che i varesini stanno apprezzando l’impegno profuso dal comune e dagli organizzatori dei tanti eventi”.

Sono migliaia i varesini che stanno infatti partecipando alle iniziative che si stanno svolgendo in tutta la città. Al Varese Christmas Village di piazza Repubblica si riparte da giovedì 22 dicembre fino al 24 dicembre con tanti appuntamenti, dai cori del 22 agli spettacoli di burattini nel pomeriggio del 24 e l’iniziativa “Aspettando Babbo Natale sempre la giornata della Vigilia. Nel quartiere della Rasa, nella Chiesa di S.Maria degli Angeli, dalle ore 21 in programma c’è il Concerto di Natale della Banda Libertà a cura dell’associazione Asar.

L’appuntamento speciale sarà poi al Sacro Monte con la messa di Natale dalle 24 nel Santuario di Santa Maria del Monte ed al termine il classico vin brulè per tutti. E per consentire ai varesini di lasciare a casa l’auto e godere di un Natale speciale immersi nel mondo magico del Sacro Monte, l’amministrazione ha deciso di aprire la funicolare anche la sera della vigilia.

Per raggiungere la funicolare sarà attiva una navetta che partirà davanti al Palazzetto dello sport (PALA2A), consentendo a tutti di parcheggiare comodamente al parcheggio del Palazzetto o davanti allo stadio di Varese. A bordo della navetta, in soli 10 minuti si potrà raggiungere la stazione della funicolare che sarà in funzione dalle 22.30 alle 2 di notte. Al ritorno le navette partiranno dalla stazione della funicolare e riporteranno i passeggeri alla fermata davanti al Palazzetto dello sport. Il servizio sarà completamente gratuito per tutta la notte della vigilia di natale.

“Quale occasione migliore della notte di natale per recarsi al Sacro Monte – insiste l’assessore Andrea Civati -. E in più andandoci a bordo della storica funicolare. Invito tutti i varesini a sfruttare questa possibilità, regalandosi un natale veramente speciale. In più salire al borgo sarà veramente comodo perché si potrà parcheggiare l’auto nell’ampio parcheggio di fronte allo stadio di Varese e poi prendere la navetta davanti al palazzetto dello sport che ci porterà fino alla stazione della funicolare e da qui salire fino al Sacro Monte. Ricordo inoltre che, per tutta la sera della vigilia, sia la navetta che la funicolare saranno gratuite”.