L’alta pressione porta il bel tempo fino a Capodanno

Alba in Valceresio - foto di Aleksandra Damnjanovic

Ancora bel tempo sul Varesotto. L’alta pressione porta giornate di tempo stabile fino a Capodanno, in seguito con il suo indebolimento è atteso un aumento della nuvolosità. Aria più fredda giunge oggi da est apportando un abbassamento delle temperature.

Per oggi le previsioni del Centro Geofisico annunciano cielo in prevalenza soleggiato ma con nuvolosità irregolare a partire dalla fascia prealpina. Asciutto. Sulla pianura rinforzi di vento orientale al mattino. Temperature in calo.

Domani soleggiato sulle Alpi. Sulla pianura presenza di nubi basse estese al mattino, in particolare tra Piemonte e Lombardia occidentale, via via in dissoluzione. Asciutto. Sulla bassa padana sviluppo di locali banchi di nebbia nelle ore più fredde.