Laura Bono e Lady Madness: arriva il video di “Voglio dirti”

Dopo la pubblicazione del singolo “Voglio dirti”, Laura Bono e Lady Madness, DJ Producer conosciuta a Varese per i suoi djset al Salotto di viale Belforte, tornano insieme per presentare l’uscita del videoclip interamente girato nei boschi della provincia (più precisamente, nella tenuta Famiglia Solbiati a Gorla Minore) e in città, con la partecipazione di “comparse molto speciali”.

l videoclip “made in Varese” verrà presentato ufficialmente “in casa”: venerdì 23 dicembre al Salotto di viale Belforte a Varese, dove Lady Madness lavora.

«Si torna a Varese a chiudere il cerchio, dove tutto è cominciato, dove è nato il progetto “Voglio dirti”- spiega Lady Madness, al secolo Valentina Cusano, autrice e voce del brano – e dove presenteremo l’uscita del videoclip on line insieme a chi lo ha creato e prodotto. È il nostro regalo di Natale, una spy story raccontata al contrario e girata come se fosse un brevissimo cortometraggio, con tanto di cattivo, eroe e spia torturata».

Nel cast si trovano oltre a Valentina Cusano, la cantante Laura Bono, i fans locali e l’amichevole partecipazione dell’attore Gabriele Lazzaro, già autore e interprete del cortometraggio “Normality” con colonna sonora originale di Grazia Di Michele.

Soggetto e sceneggiatura sono di Valentina Cusano, regia e montaggio di Arthur Morar, riprese di Claudio Capelli.

una narrazione incalzante che si serve della simbologia (per esempio i numeri che il personaggio di Laura Bono ritrova sul pavimento del bagno) per raccontare «Il video inizia con l’immagine forte di un pestaggio avvenuto dopo il tentativo di estorcere una confessione – spiega Cusano – Ma consiglio di guardarlo fino alla fine, niente è casuale, nemmeno la scelta delle comparse. Girare al locale di Vito (Lionetti, proprietario de Il Salotto, ndr) ha scaldato l’anima che il bosco aveva gelato».

«Mi diverte sempre molto girare un videoclip – ha commentato Laura Bono – se poi nel videoclip ti capita di lavorare insieme a degli amici allora beh…hai fatto bingo! L’energia che già hai di tuo si moltiplica all’ennesima potenza. In “Voglio dirti” c’è stata una magia che rimarrà indelebile ogni volta che ripenserò a quella giornata di set, messa nero su bianco sul video».