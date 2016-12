Le mamme in presidio portano la Natività all’Ondoli

Continua ininterrotto il presidio dei cittadini al secondo piano dell’ospedale di Angera contro la chiusura dei reparti di pediatria e maternità. Le mamme, organizzate a turni, si danno il cambio giorno e notte per mantenere attivo questo segno di protesta e per riavere i servizi tolti, tra questi anche la copertura del pediatra in pronto soccorso su tutta la durata della giornata.

Intanto, con l’avvicinarsi del Natale, è stato organizzato anche un momento significativo dedicato a questa festività.

Il 24 dicembre, alle 22, è stata organizzata una rappresentazione della santa Natività. L’iniziativa si terrà nel piazzale dell’ospedale di Angera.