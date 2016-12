Le mani di Dio protagoniste nel “Presepe di San Pietro”

Foto di Gemonio

Si è aperto con la cerimonia di inaugurazione, tenutasi nella sera di giovedì 22 dicembre, il periodo di apertura del tradizionale Presepio Artistico che da una trentina d’anni viene allestito nella chiesa di San Pietro a Gemonio.

Un’opera, realizzata dall’associazione Amici del Presepio e dalla locale Pro Loco, che da alcuni anni è creata dallo scultore Matthew Broussard, residente proprio a Gemonio, che propone l’interpretazione di un tema proposto dal parroco don Silvio Bernasconi. Quest’anno il team prescelto è stato “Gesù è il dono”, e al centro della scena ci sono le mani di Dio Padre che sostengono, appunto, il Bambinello appena nato e adagiato sulla stella cometa.

I paesaggi circostanti rappresentano la Cappadocia e sono stati realizzati da un gruppo di lavoro diretto come di consueto da Luigi Basso.

Il “Presepio Artistico” è visitabile tutti i giorni dalle 15 alle 19 e, in giornate festive, anche tra le 9 e le 12. In paese intanto sono stati allestite diverse altre versioni della natività: alcune si trovano al centro dei Rioni mentre anche al Museo Bodini per la prima volta fa capolino un presepe.