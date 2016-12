Lettera alla Cirinnà: “Il terremoto? Colpa dei matrimoni gay”

Varese Pride, le immagini 3

Arriva da Legnano la lettera che la senatrice Monica Cirinnà ha voluto diffondere la Vigilia di Natale per fare “gli auguri anche a chi mi scrive cose per le quali andrebbe denunciato” dal momento che “in questi giorni bisogna essere più buoni“.

L’autore dello scritto accusa la Cirinnà -relatrice del testo della legge sulle unioni civili- di aver sfidato “la verità storica dei nostri padri” ricordando poi che “la Verità pur di imporsi possiede mezzi implacabili e prima o poi li usa“.

Come? Con il terremoto. A lettere maiuscole si sottolinea infatti come “il terremoto che ha colpito l’Italia e che ancora continua lo dobbiamo alle conseguenze della sua sciagurata legge“.

Sono stati molti i messaggi di affetto e ringraziamento che la Senatrice ha raccolto nei commenti alla lettera, pubblicata integralmente sul suo profilo di Facebook. Ecco il testo completo: