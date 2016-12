L’influenza mette “KO” il consiglio comunale

consiglio comunale tradate

Un consiglio comunale durato solo cinque minuti. L’influenza infatti ha impedito a diversi consiglieri comunali di poter presenziare alla seduta in programma mercoledì 28 dicembre. In un’aula quasi deserta il presidente del consiglio Carlo Uslenghi è stato costretto, in assenza del numero legale dei consiglieri, a rinviare la seduta a giovedì 29 dicembre. In questa seconda riunione si abbasserà il numero legale necessario a svolgere il consiglio comunale e, salvo altre sorprese, dovrebbero essere discussi i punti all’ordine del giorno.

Ecco i punti all’ordine del giorno:

1. rinnovo convenzione per la gestione in forma associata del sistema bibliotecario “valli dei mulini”.

2. adozione della revisione della classificazione acustica territorio comunale.

3. approvazione determinazione prezzo di cessione aree in diritto di superficie – via bianchi n. 12 – impresa costruzioni fratelli ravazzani – per intervento p.e.e.p.

4. approvazione determinazione prezzo di cessione aree in diritto di superficie – via c. rossini n. 66 – 70 – società ravazzani s.p.a. – per intervento e.r.p.

5. approvazione determinazione prezzo di cessione aree in diritto di superficie – via paolo borsellino – la casa societa’ cooperativa – per intervento e.r.p.