Malore all’autogrill, soccorso dal 118

Il 118 è intervenuto questa mattina, 26 dicembre, all’autogrill “Brughiera” di Castronno per soccorrere una persona colpita da malore.

(immagine di repertorio)

In autostrada sono intervenute automedica e ambulanza in codice rosso, che hanno prestato soccorso a un 67enne: l’uomo è stato poi portato – in codice giallo – all’ospedale di Varese.