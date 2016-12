Malore per un bimbo, interviene l’elisoccorso

L’elisoccorso interviene a Orago per soccorrere una bimba di due anni: l’operazione ha attratto l’attenzione di molte persone, anche per le modalità particolarmente spettacolari.

In mancanza di un’area di atterraggio (la frazione Orago sorge sul fianco di una collina), il mezzo aereo del 118 ha calato due operatori medici con il verricello, scena che è stata ripresa in video anche da alcune persone. L’elicottero – che decolla dalla base Areu di Como – è poi atterrato nel parcheggio pubblico vicino al Carrefour.

Il bimbo è stato portato poi in ospedale a Gallarate in ambulanza (le sue condizioni non sarebbero gravi), mentre l’elicottero è ridecollato intorno alle 10, una volta cessata definitivamente l’emergenza.